Глава ДНР заявил о признаках подготовки Киева к военным действиям

"Сейчас там (на линии соприкосновения - ред.) иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы - это сейчас основная угроза", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Это очередной признак, что они готовятся к войне", - отметил он.

Фото: РИА НовостиГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о наличии признаков того, что Киев готовится к новым военным действиям в Донбассе, передает РИА Новости.По его словам, ВСУ стягивают диверсантов к линии соприкосновения.в Ђв ЂПо его словам, у украинской стороны сейчас "установка блокировать во всех (переговорных – ред.) подгруппах любые договоренности".в Ђв ЂПо словам Пушилина, Киев также блокирует прохождение через линию соприкосновения международных гуманитарных конвоев, в том числе Международного комитета Красного Креста.