"Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить ... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну", - отметил Турчинов.

"В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен", - рассказал Турчинов.

"Военное руководство Украины в начале 2014 года начало проводить активную мобилизацию. Однако это было безуспешно из-за почти полностью разрушенной системы военкоматов в стране", - подчеркнул Турчинов.

Фото: oleksandr.turchynov / FacebookЭкс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Об этом сообщает 24 канал, передает РИА Новости.в Ђв ЂОн считает, что Украина не обладала достаточным инструментарием в тот период и находилась в тяжелом экономическом положении.в Ђв ЂПо его мнению, Украина смогла сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не подписала бы Харьковские соглашения (Соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины от 2010 года), и если бы Киев не проводил системное разоружение армии.в Ђв ЂРанее украинские власти призвали США ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России.