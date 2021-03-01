Кравчук своими действиями обрекает Минский процесс на пробуксовку – Дейнего

Руководитель украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук своими действиями обрекает Минский процесс на пробуксовку. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего."Действиями Кравчука Минский переговорный процесс обречён буксовать и дальше. При сохранении его сегодняшней "переговорной тактики" рассчитывать на положительную динамику не приходится. Но складывается впечатление, что в этом и состоит стратегия Украины", - заявил Дейнего.Он рассказал, что на днях в эфире украинского телеканала "ответственный за выполнение Украиной Минских соглашений глава делегации Украины в Контактной группе Леонид Макарович Кравчук договорился до полного абсурда: "Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один - они там ни при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери"."Следует отметить весьма странную логику. Если господину Кравчуку не нужна помощь посредников в достижении с представителями Республик договоренностей по урегулированию конфликта, почему он и его представители прямо игнорируют любые наши предложения и интересы, как это делала вся киевская власть с 2014 года, спровоцировав тот самый "какой-то внутренний конфликт"?" - подчеркнул полномочный представитель ЛНР.Он отметил, что "несомненно, Киев способен договориться сам с собой, и это гораздо приятнее, чем урегулировать разногласия" с Республиками Донбасса, "но Минские соглашения так не выполнить, и конфликт не прекратить, и господин Кравчук, как опытный политик, не может не понимать этого"."Тем более, что для всех заинтересованных в реальном мирном урегулировании конфликта на Донбассе упомянутое Леонидом Макаровичем "разное" звучит парадоксально одинаково: Украина должна выполнять обязательства, взятые на себя в рамках Минских переговоров, или прямо и открыто отказаться от этих обязательств", - подчеркнул Дейнего.Он отметил, что "обязательства Украины по Минским соглашениям предполагают мирное урегулирование путём достижения договоренностей со второй стороной — Республиками Донбасса, и по идее господин Кравчук должен был бы призывать именно к этому"."А вот те, кто заинтересован в продолжении конфликта, кто нагнетает напряженность, подталкивая исподтишка Украину к военному обострению или откровенно подстрекая к активизации боевых действий и поставляя оружие, делают разного рода провокационные интерпретации этого призыва к выполнению Минских соглашений. Чьи конкретно "установки" выполняет господин Кравчук, отказываясь разговаривать с Донбассом и "посылая вон" единственного гаранта Минских соглашений, которому полностью доверяет Донбасс, пусть думают те, кто уполномочил его представлять страну на переговорах", - пояснил министр, отметив, что "в конце концов, ответственность за конструктивность участия Украины в Минских переговорах, как и за их результативность лежит на тех, кто определяет состав лиц, полномочных представлять Украину на переговорах, и контролирует адекватность действий своих переговорщиков".Дейнего резюмировал, что "в этом контексте координаторам — представителям ОБСЕ — надлежит дать должную оценку всем тезисам Кравчука: и "идите вон к чертовой матери", и "никаких комментариев ни к каким проектам других участников переговоров Украина давать не будет, и никаких комментариев к своим предложениям не примет" — позиции, высказанной на заседании Контактной группы 3 марта"."Беспристрастную оценку с пониманием того, что шансы продвинуться в переговорах с такой риторикой украинской делегации практически равны нулю", - добавил министр.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.06 марта — Луганск