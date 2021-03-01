Кулеба рассказал о позорном случае в украинском МИД

Фото: РИА НовостиМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге о "позорном инциденте" с участием дипломатов, передает РИА Новости.в ЂПо его словам, в понедельник пограничники нашли большое количество контрабандных товаров у двух сотрудников дипмиссии в Польше, выезжавших с Украины.в Ђ"Везли валюту, золото, сигареты. Это абсолютно шокирующая история для нас", — сказал министр.в ЂПо словам Кулебы, после этого случая внешнеполитическое ведомство "гудит всю неделю", обоих сотрудников посольства уже уволили.