Синоптики прогнозируют 7 марта в ЛНР от 12 градусов мороза до 3 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 7 марта будет колебаться от 12 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 6 марта до 21:00 7 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, на дорогах гололедица; ветер северо-западный, западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 8-10 градусов, днем – ноль - 2 градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 9-11 градусов мороза и ноль - 2 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 6 до 8 градусов мороза ночью и от нуля до 2 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 8 марта будет облачно с прояснениями, днем местами возможен мокрый снег и порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла. 9 марта – облачно, утром местами пройдет снег; температура воздуха ночью 4-9 градусов ниже нуля, днем минус 2 – плюс 3 градуса.

06 марта — Луганск