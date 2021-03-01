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О ситуации с пенсиями в марте и сроках выплатах рассказали в Пенсионном фонде

verter Сегодня, 21:300Новости
О ситуации с пенсиями в марте и сроках выплатах рассказали в Пенсионном фонде
Глава Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад на своей страничке в Facebook сообщила о ситуации с пенсиями в марте.

Финансирование продолжается согласно графику. 5 марта на пенсии направили 1055,9 млн грн. Выплату обещают провести вовремя и в определенную каждому пенсионеру дату. Новости Донецка - Сегодня, 20:35 248

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