На неделю КПВВ «Станица Луганская» смогли пересечь почти 10,5 тысяч человек.



По данным пограничников на пункте пропуска у Станицы Луганской пассажиропоток остался на уровне предыдущей недели — КПВВ «Станица Луганская» пересекло 10494 человек. В том числе в сторону Луганска прошли 5335 человек, а в сторону Станицы — 5159 человек.

За неделю через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекло 316 человек и полсотни автомобилей. В том числе, в сторону Донецка направились 173 человека и 33 транспортных средства. В обратном направлении — 143 человека и 27 автомобилей.

Такое малое количество пересечений обусловлено тем, что КПВВ «Еленовка» открывается Донецком только по понедельникам и пятницам, и то с жесткими ограничениями.

За неделю не смогли пройти пункты пропуска на неподконтрольной Украине территории 12 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

В течении недели пограничники выявили трех граждан, которые направлялись на контролируемую Украиной территорию по частично подделанным документам. Их передали Нацполиции. Так, же в пятницу на КПВВ «Новотроицкое» выявили лицо, который был в розыске за незаконный оборот наркотиков. Его также передали представителям Нацполиции.

Новости Региона - Сегодня, 08:01 247 За истекшую неделю, линию разграничения на Донбассе смогли пересечь 10 810 человек. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.По данным пограничников на пункте пропуска у Станицы Луганской пассажиропоток остался на уровне предыдущей недели — КПВВ «Станица Луганская» пересекло 10494 человек. В том числе в сторону Луганска прошли 5335 человек, а в сторону Станицы — 5159 человек.За неделю через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекло 316 человек и полсотни автомобилей. В том числе, в сторону Донецка направились 173 человека и 33 транспортных средства. В обратном направлении — 143 человека и 27 автомобилей.Такое малое количество пересечений обусловлено тем, что КПВВ «Еленовка» открывается Донецком только по понедельникам и пятницам, и то с жесткими ограничениями.За неделю не смогли пройти пункты пропуска на неподконтрольной Украине территории 12 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.В течении недели пограничники выявили трех граждан, которые направлялись на контролируемую Украиной территорию по частично подделанным документам. Их передали Нацполиции. Так, же в пятницу на КПВВ «Новотроицкое» выявили лицо, который был в розыске за незаконный оборот наркотиков. Его также передали представителям Нацполиции.Новости Региона - Сегодня, 08:01 247

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