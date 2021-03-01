На неделю КПВВ «Станица Луганская» смогли пересечь почти 10,5 тысяч человек.
За истекшую неделю, линию разграничения на Донбассе смогли пересечь 10 810 человек. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
По данным пограничников на пункте пропуска у Станицы Луганской пассажиропоток остался на уровне предыдущей недели — КПВВ «Станица Луганская» пересекло 10494 человек. В том числе в сторону Луганска прошли 5335 человек, а в сторону Станицы — 5159 человек.
За неделю через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекло 316 человек и полсотни автомобилей. В том числе, в сторону Донецка направились 173 человека и 33 транспортных средства. В обратном направлении — 143 человека и 27 автомобилей.
Такое малое количество пересечений обусловлено тем, что КПВВ «Еленовка» открывается Донецком только по понедельникам и пятницам, и то с жесткими ограничениями.
За неделю не смогли пройти пункты пропуска на неподконтрольной Украине территории 12 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
В течении недели пограничники выявили трех граждан, которые направлялись на контролируемую Украиной территорию по частично подделанным документам. Их передали Нацполиции. Так, же в пятницу на КПВВ «Новотроицкое» выявили лицо, который был в розыске за незаконный оборот наркотиков. Его также передали представителям Нацполиции.
Новости Региона - Сегодня, 08:01 247
По данным пограничников на пункте пропуска у Станицы Луганской пассажиропоток остался на уровне предыдущей недели — КПВВ «Станица Луганская» пересекло 10494 человек. В том числе в сторону Луганска прошли 5335 человек, а в сторону Станицы — 5159 человек.
За неделю через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекло 316 человек и полсотни автомобилей. В том числе, в сторону Донецка направились 173 человека и 33 транспортных средства. В обратном направлении — 143 человека и 27 автомобилей.
Такое малое количество пересечений обусловлено тем, что КПВВ «Еленовка» открывается Донецком только по понедельникам и пятницам, и то с жесткими ограничениями.
За неделю не смогли пройти пункты пропуска на неподконтрольной Украине территории 12 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
В течении недели пограничники выявили трех граждан, которые направлялись на контролируемую Украиной территорию по частично подделанным документам. Их передали Нацполиции. Так, же в пятницу на КПВВ «Новотроицкое» выявили лицо, который был в розыске за незаконный оборот наркотиков. Его также передали представителям Нацполиции.
Новости Региона - Сегодня, 08:01 247
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