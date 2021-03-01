В Луганске гуманитарную помощь распределяют теперь по новому. Местные власти отстранены от процесса



Между тем, координатор ООН в Украине

Оснат Лубрани поблагодарила стороны за организацию и содействие прохождения в Луганск гуманитарного груза ООН через пункт пропуска на линии разграничения у Счастья.

Это произошло 3-го марта. Одиннадцать грузовиков доставили в Луганск 132,9 тонн строительных материалов, хозяйственных товаров и гигиенических наборов.

Лубрани рассказала, что началось распределение доставленной гуманитарки, причем это делают работники Луганского полевого офиса ООН, а не представители местных властей.

Политика - Сегодня, 09:00 170 В Луганске доставленный через Счастье гуманитарный груз распределяют теперь сотрудники ООН, от услуг представителей местных властей отказались. Об этом сообщила координатор ООН в Украине Оснат Лубрани на сайте организации.Между тем, координатор ООН в УкраинеОснат Лубрани поблагодарила стороны за организацию и содействие прохождения в Луганск гуманитарного груза ООН через пункт пропуска на линии разграничения у Счастья.Это произошло 3-го марта. Одиннадцать грузовиков доставили в Луганск 132,9 тонн строительных материалов, хозяйственных товаров и гигиенических наборов.Лубрани рассказала, что началось распределение доставленной гуманитарки, причем это делают работники Луганского полевого офиса ООН, а не представители местных властей.Политика - Сегодня, 09:00 170

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