В Луганске гуманитарную помощь распределяют теперь по новому. Местные власти отстранены от процесса
В Луганске доставленный через Счастье гуманитарный груз распределяют теперь сотрудники ООН, от услуг представителей местных властей отказались. Об этом сообщила координатор ООН в Украине Оснат Лубрани на сайте организации.
Между тем, координатор ООН в Украине
Оснат Лубрани поблагодарила стороны за организацию и содействие прохождения в Луганск гуманитарного груза ООН через пункт пропуска на линии разграничения у Счастья.
Это произошло 3-го марта. Одиннадцать грузовиков доставили в Луганск 132,9 тонн строительных материалов, хозяйственных товаров и гигиенических наборов.
Лубрани рассказала, что началось распределение доставленной гуманитарки, причем это делают работники Луганского полевого офиса ООН, а не представители местных властей.
Политика - Сегодня, 09:00 170
Между тем, координатор ООН в Украине
Оснат Лубрани поблагодарила стороны за организацию и содействие прохождения в Луганск гуманитарного груза ООН через пункт пропуска на линии разграничения у Счастья.
Это произошло 3-го марта. Одиннадцать грузовиков доставили в Луганск 132,9 тонн строительных материалов, хозяйственных товаров и гигиенических наборов.
Лубрани рассказала, что началось распределение доставленной гуманитарки, причем это делают работники Луганского полевого офиса ООН, а не представители местных властей.
Политика - Сегодня, 09:00 170
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