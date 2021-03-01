Отсутствие электроснабжение в Луганске 9 марта
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 9 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Каменнобродского, Артемовского и Жовтневого районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Без электроснабжения в Каменнобродском районе останутся:
переулок Алтайский, 17-19;
переулок Днепропетровский, 12-91;
улица Зои Космодемьянской, 48-81а;
улица Перекопская, 58-83;
улица Рылеева, 42-105;
переулок Семенова, 20-39,
улица Станиславского, 95.
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;
улица Морозова, 1, 2, 2А, 3а;
улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;
улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улица Южная, 1а, 5;
тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10 ;
улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;
улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.
Электричество будет временно отсутствовать в Артемовском районе:
улица 2-я Краснознаменная, 16а, 18, 20, 22а, 22б, 24.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 10:00 180
Без электроснабжения в Каменнобродском районе останутся:
переулок Алтайский, 17-19;
переулок Днепропетровский, 12-91;
улица Зои Космодемьянской, 48-81а;
улица Перекопская, 58-83;
улица Рылеева, 42-105;
переулок Семенова, 20-39,
улица Станиславского, 95.
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Цеткин, 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
площадь Обороны, 1, 2, 3, 4;
улица Морозова, 1, 2, 2А, 3а;
улица Революционная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;
улица Целинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улица Южная, 1а, 5;
тупик Южный, 2, 4, 6, 8, 10 ;
улица Вишневая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б, 45, 47;
улица Гайдара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31.
Электричество будет временно отсутствовать в Артемовском районе:
улица 2-я Краснознаменная, 16а, 18, 20, 22а, 22б, 24.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 10:00 180
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