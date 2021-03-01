Угрозы Леонида Макаровича Кравчука

Но вот надо же – ещё что-то там вякают, да и ещё и угрожают, как к примеру Леонид Макарович Кравчук, порядком покрывшийся пылью первый президент независимой Украины.Интересно, а сейчас кто-то вспоминает Леониду Макаровичу его бурное коммунистическое прошлое? Ведь он типичный партийный карьерист, «птенец гнезда хрущёвского», чистый отголосок того времени, когда после 20-го съезда КПСС в партию валом попёрла всякая плесень, надеявшаяся что-то с этого поиметь исключительно для себя. Именно эта плесень, впоследствии и развалила СССР, выев его изнутри, оставив оду лишь скорлупу, которую оказалось столь просто проломить.А после развала, такие вот Леонид Макаровичи стали местными удельными князьками, буквально даром получив огромные территории с развитым сельским хозяйством и высокотехнологичной промышленностью. Казалось бы – строй себе на этой основе прекрасное независимое государство. Собственно, именно это Леонид Макарович и пообещал – построить «вторую Францию». Получилось не особо. Уже к концу его президентства Украина оказалась сильно обедневшей, ограбленной, а мощная промышленность, совсем недавно способная строить авианосцы и космические ракеты, начала гибнуть. Обманул Леонид Макарович свой народ. И не только в этом.С самого начала под его руководством Украина взяла курс на полную «украинизацию». За базис для построения страны был выбран оголтелый национализм, благо сам Леонид Макарович, родом именно с западной Украины. И по его собственному признанию даже помогал бандеровцам, будучи ещё мальчишкой. Огромную страну с многомиллионным населением, большая часть которого тогда говорила на родном для неё русском языке, начали ломать через колено. Именно при Леониде Макаровиче и его заслуга в этом – первостепенна. Русских и русскоязычных он попросту обманул – обещал им сохранить язык и культуру, обещал, что не будет никакой дискриминации, но сам прекрасно осознавал, что всё это ложь.А сейчас – Леонид Макарович «старожил» украинской политики, некий аксакал, которого многие считают непререкаемым авторитетом. Как никак – отец украинской независимости. Коммунистическое прошлое далеко позади и уже позабыто, а на вопросы о нём Леонид Макарович наверняка отвечает, что «боролся с системой изнутри», как многие коммунисты и комсомольцы предатели. Русский язык остался на Украине только на кухнях, а тех, кто решил отстоять свои права на нём говорить, на Донбассе, украинская армия утюжит из артиллерии. В общем дискурсе это называется «российско-украинской войной» и Леонид Макарович с этим полностью согласен. Он даже возглавляет группу украинских переговорщиков в Минске, но делает всё, что только может, чтобы Украина не выполняла ничего из того, что ей прописано по минским соглашениям.А совсем недавно Леонид Макарович так и вовсе пригрозил России некими «радикальными шагами». Видать, в бывшем коммунисте и первом удельном князьке «незалэжной» проснулась какая-то воинственность. Стоит ли говорить, что вот эти угрозы Кравчука, они по меньшей мере смешны? И не говорят ни о чём, кроме абсолютной глупости автора. Не знаю, может Кравчук захотел выслужиться перед украинскими нацистами, вспомнить своё детство, когда тайком носил им в лес сало с картошкой и молоком, а может просто сошёл с ума – это и не важно. Важно то, что Кравчук на самом деле угрожает не России. Он угрожает Донбассу. Угрожает тем, чьим президентом когда-то был и чьи права обещал защищать. И он сам это прекрасно понимает.Леонид Макарович Кравчук – типичный предатель. Типичный продукт того периода советской истории, который начался большим предательством Хрущёва. Когда очень многие шли в партию не по убеждениям, а за привилегиями и карьерой. Да, при Сталине такое тоже бывало, но в гораздо меньших объёмах. При Хрущёве это стало массовым и с его недобровольной отставкой совершенно ничего не изменилось. Советская система начала гнить. С той самой головы, которой и была КПСС. Гниение было долгим, но это только из-за того, что уж слишком большим был запас прочности у страны. Но в итоге, её довели до точки именно такие вот Кравчуки.И все они живы до сих пор. Катаются, как сыр в масле, да ещё учат молодых политиков. Те самые люди, у которых вместо крови течёт в жилах предательство и которые ненавидят свой народ. Ненавидят до того, что призывают его убивать. Очень хочется надеяться, что придёт то время, когда Леонид Макарович Кравчук ответил перед людьми за всё то, что совершил. Так что пусть живёт долго.источник