Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что США в 2014 году приказали Киеву не сопротивляться России в Крыму из-за риска войны.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам эксперта, решение по Крыму перед воссоединением полуострова с Россией было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на основе боеспособности армии и рекомендаций западных партнеров. Карасев напомнил, что в 2014 году Киев однозначно не получил бы военную поддержку США и НАТО. Также он выразил мнение, что риск войны с Россией вынудил Вашингтон потребовать от Киева фактически сдать регион."Американцы сказали, что не надо. Это точно. Знаете, почему? Как только мы бы дернулись там, оказав вооруженное сопротивление, у России были бы все основания идти дальше – на Херсон, Николаев и так далее. Им надо было до Приднестровья", - заявил Карасев.За семь лет после крымских событий ситуация для Киева не изменилась принципиально, считает политолог. Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывает вопросы, несмотря на западных инструкторов, поставки оружия и амуниции от США и стран Евросоюза, а также подгонку армии под стандарты НАТО. Карасев убежден, что в полномасштабной войне с Россией у Украины нет шансов, а Запад, с высокой вероятностью, вообще не будет участвовать в таком конфликте.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня""У нас как сейчас, армия сильная по сравнению с 2014 годом? Мы можем сегодня идти прямой войной? Нам западные партнеры говорят: не дергайтесь, мы не хотим воевать. А семь лет назад армия вообще была другой. Сейчас есть Силы спецопераций, Главное управление разведки. Но мы не можем позволить себе индивидуальную горячую войну с Россией. Потому что не знаем, поддержат нас или нет. А в 2014 году такой уверенности не было на 100%", - заявил Карасев в эфире канала "НАШ".Политолог ранее подверг критике киевских экспертов, военных и государственных деятелей, приписывающих России "агрессивные планы" в отношении Украины. По его мнению, Москве нужна политическая, а не военная победа: если бы ситуация обстояла противоположным образом, Украина потерпела бы военное поражение еще в разгар кризиса, спровоцированного Майданом.Григорий Егоро