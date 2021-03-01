В России упростили правила использования маткапитала
Россияне, получившие сертификат на материнский капитал, смогут по облегченному процессу использовать его средства для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности», – сообщается на сайте правительства.
В пресс-службе также напомнили, что с 15 апреля 2020 года матерям не нужно оформлять заявление на получение маткапитала, сертификат автоматически приходит им в личный кабинет на портале госуслуг.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над реализацией идеи о возможности использовать маткапитал на ремонт жилья.
Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.
«Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности», – сообщается на сайте правительства.
В пресс-службе также напомнили, что с 15 апреля 2020 года матерям не нужно оформлять заявление на получение маткапитала, сертификат автоматически приходит им в личный кабинет на портале госуслуг.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над реализацией идеи о возможности использовать маткапитал на ремонт жилья.
Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.
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