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Невероятная скорость российского В«ШквалаВ» лишила США шансов на разработку аналога

root Сегодня, 12:4534Новости
Невероятная скорость российского В«ШквалаВ» лишила США шансов на разработку аналога
Неудачные попытки Министерства обороны США разработать аналог российской ракеты-торпеды ВА-111 «Шквал» объясняются техническими особенностями скоростного вооружения, рассказал ФБА «Экономика сегодня» военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

warfiles.ru
Инженеры из Соединенных Шатов Америки с 1990-х годов так и не смогли разработать аналог сверхбыстрой российской ракеты-торпеды, пишет издание The National Interest (NI).
Речь идет о скоростной торпеде ВА-111 «Шквал», которая стала одним из самых инновационных вооружений Москвы. Оружие разработали до 1970 года, а в 1977-м противолодочный комплекс «Шквал» приняли на вооружение ВМФ СССР.
«Это вооружение имеет уникально устроенную технологию. Ракета-торпеда спроектирована так удачно, что при ее движении вокруг тела «Шквала» образуется пространство, или так называемый паровой пузырь, позволяющий оружию двигаться в разы быстрее обычной ракеты за счет поддержания эффекта суперактивации.
Особенным можно назвать и устройство двигателя, над которым долго бились советские ученые, решая одну из сложнейших задач. Изначально «Шквал» оснастили ядерной боеголовкой, но позднее предусмотрели вариант с обычной», - описал свойства оружия Виктор Баранец.
Ракета-торпеда способна развивать скорость до 370 километров в час благодаря применению подводного реактивного двигателя, работающего на гидрореагирующем твердом топливе. Такой ресурс обеспечивает «Шквалу» большую тягу и снижает сопротивление воды.
В 1992 году в СССР появился «Шквал-Э», предназначенный для экспорта. Новая модификация позволяла ракете поражать только надводные цели и нести обычный боезаряд.
«Шквал» поразил воображение американцев
Аналитики издания The National Interest отметили, что в Пентагоне пытаются разработать аналог российской подводной ракеты-торпеды с 1997 года и до сих пор не достигли минимальных результатов. Похвастаться успехами не могут и конструкторы из других государств.
Например, немецкий оборонный подрядчик Diehl-BGT в 2004 году анонсировал разработку торпеды «Барракуда». Ожидалось, что это вооружение сможет молниеносно разгоняться до 194 узлов и будет применяться на надводных и подводных кораблях. Однако авторы американского издания пояснили, что амбициозная программа осталась на бумаге.
«В свое время советская ракета-торпеда настолько сильно ошарашила американцев, что они несколько лет не могли решить технические задачи и сконструировать аналог. Инженеры из США практически бились головой об стенку, чтобы понять, откуда возникает облако вокруг «Шквала», когда он движется под водой. Они задавались вопросами о том, что за двигатель установлен в оружии, какое горючее он потребляет.
Отечественная ракета-торпеда скрывает в себе столько военных технических секретов, которые создают фантастический эффект. Не сумев их разгадать, американцы снарядили в Россию шпиона», - рассказал военный обозреватель «КП».
Шпионские игры не помогли США продвинуться вперед
Человек, которого Пентагон отправил на российскую территорию для выяснения всех технических подробностей о ракете-торпеде «Шквал», представлялся ученым, изучающим вооружения, используемые на подводных и надводных кораблях.
«Подставной ученый с полными карманами американских денег успел побывать в Киргизии, где была большая экспериментальная научно-исследовательская школа. В конце концов предателя выявила контрразведка и задержала его.
Далее история развивалась с участием представителей Соединенных Штатов Америки, которые добились того, чтобы мнимого ученого отпустили по состоянию здоровья. На этом попытки извлечения данных о «Шквале» закончились», - рассказал Баранец.
Неуловимая уникальность российской ракеты-торпеды, по мнению военного обозревателя «КП», заключается во многих инженерных особенностях, но основными остаются паровой пузырь, устройство двигателя и невероятная скорость, делающая вооружение неуловимым для противоторпедной защиты неприятелей. Торпеда, хотя бы близко приблизившаяся к «Шквалу» по скорости, в мире так и не появилась.
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