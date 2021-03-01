НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Онлайн-выход, преждевременный Кравчук, евросюзерен и вакциноклоунада

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась по-прежнему стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили пять обстрелов нашей территории с применением 82-мм минометов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 514 раз, из них 80 – после вступления в силу допмер; 23 защитника Республики погибли, 17 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 146 объектов гражданской инфраструктуры.ВЫХОДКА С ВЫХОДОМСостоявшееся на этой неделе на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения очередное заседание Контактной группы ознаменовалось скандалами, спровоцированными украинской стороной.Представители Донбасса рассчитывали получить от Киева четкие объяснения по эскалации ситуации и добиться от украинской стороны письменного подтверждения согласованных год назад параметров эксплуатации двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в зоне ответственности ЛНР.Политическая подгруппа надеялась перейти к конструктивной работе над направленным Республиками в октябре прошлого года и разосланным координатором Контактной группы всем участникам переговоров проектом Дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.Вместо этого так называемые эксперты от Донбасса, а, по сути, украинские марионетки в лице Гармаша и Казанского, закатили форменную истерику в связи с тем, что на заседаниях подгрупп заговорили наши представители, которые действительно являются жителями Донбасса.Укроделегация в политгруппе потребовала отключить от видеоконференции общественных экспертов ЛНР, а когда им отказали, то просто вышли из онлайн-конференции.Другой представитель украинской делегации на Минских переговорах, Мережко, избрал тактику полного игнорирования второй стороны конфликта. Координатору политической подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю быстро стало понятно, что Мережко делает вид, что не слышит вопросы от наших представителей, и он был вынужден 12 раз повторить тот же вопрос для украинского "переговорщика", но так и не получил на него ответа.В результате полтора часа прошли бесплодно, и выглядело это как издевательство над координатором, который обычно сверхлоялен к выходкам украинской делегации. Представителю ОБСЕ пришлось заявить, что продолжать какие-либо переговоры в данном формате просто невозможно. Киев до сих пор не изучил матчасть и не понял, что ЛНР, ДНР и Украина - стороны конфликта, а диалог между нами – это прямое выполнение Минских соглашений. С кем вообще можно согласовывать прекращение стрельбы и обмен, если не с Народными Республиками?ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ КРАВЧУКЕще один казус во время заседания Контактной группы подтвердил, что украинские представители полностью не самостоятельные.Еще шло заседание Контактной группы, Кравчуку слова не давали, а Киев уже опубликовал какие-то заявления главы своей делегации. Простыми словами, прописанный Западом спич с методички был опубликован раньше времени. Более того, господин Кравчук, видимо, в силу своего возраста, забыл прочитать написанное, так как не высказал никаких "протестов", которые были опубликованы ранее от его имени.Российский полпред на Минских переговорах Борис Грызлов, подчеркнувший, что последние действия Киева на линии соприкосновения не были спровоцированными или случайными, а стали результатом целенаправленных указаний украинской власти. По словам полпреда, "украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности" и в настоящее время "Украина провоцирует военную эскалацию конфликта".Грызлов в очередной раз подчеркнул, что "только переход к политическому урегулированию, к формату прямого и постоянного диалога между Киевом и Донбассом может остановить новые авантюры украинской власти и вернуть Украину к миру и к нормальной жизни".Ответа из Киева не последовало. Видимо, забыли, как дедушка Леня, или из методички странички выпали, где написано про такие случаи.ПУСТЫЕ АНГАРЫТолько ленивый сейчас не говорит о том, что в Донбассе со стороны Украины идет активная подготовка к эскалации конфликта. И фактов, подтверждающих такую точку зрения, к сожалению, очень много. Прежде всего, это увеличение количества обстрелов. После заявления Данилова о том, что украинские военные имеют право открывать огонь, жители Донбасса ощутили это "право" на себе. На линии соприкосновения обстановка резко ухудшилась, а жители прифронтовых районов вновь спустились в подвалы. ВФУ начали применять РСЗО и крупнокалиберные минометы, использование которых прямо запрещено Минскими соглашениями. Есть жертвы как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей.В интернете появилось много фото и видеороликов, на которых зафиксированы железнодорожные составы с вооружением и техникой ВФУ. В местах хранения украинского вооружения наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют пустые площадки и ангары. Только на этой неделе на оккупированной части ЛНР СММ ОБСЕ выявила отсутствие в местах хранения: 18 82-мм и 28 120-мм минометов, зенитного ракетного комплекса, 8 противотанковых пушек. Но самые шокирующие данные – это отсутствие 98 танков и 91 152-мм гаубицы. Не трудно догадаться, куда все подевалось и как оно будет использоваться.Вот такие статистика и факты как раз и дают основания для пессимистических прогнозов, но коллективный Запад по-прежнему продолжает твердить о виновности Республик Донбасса и поддерживающей их России.УКЛОНИСТ ПРОТИВ УКЛОНИСТОВСамый мирный президент в мире Зеленский, когда-то даже уклонившийся от службы из-за непомерного пацифизма, продвигает законопроект об ускорении мобилизации резервистов, т.е. тех, кто, в отличие от него самого, уже служил. Ожидается, что в ближайшее время Рада примет документ во втором чтении.Законопроект, в частности, предполагает возможность призыва резервистов за один день. Для напуганной нарастающими в стране протестными настроениями киевской власти это очень нужно, потому что большая честь резервистов – это "уличные националисты", которых теперь при необходимости можно будет просто собрать и отправить на полгода подальше от Киева на учения или вообще в зону "ООС".Также законопроект серьезно усложняет жизнь уклонистам, которых сейчас на Украине огромное количество, так как обычные, нормальные люди, естественно, не хотят идти и убивать мирное население в соседнем регионе. Зеленский предлагает не брать неслуживших мужчин на работу и не заключать с ними трудовой договор без военного билета. Эти предложения вызвали широкий общественный резонанс. Эксперты полагают, что в случае их реализации значительно вырастет нелегальный рынок труда.Законопроект предполагает и драконовские штрафы и наказания: 30-50 тыс. грн за первое нарушение правил воинского учета и до 105 тыс. грн – за повторное нарушение. За уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара - от 300 до 500 тыс. грн или исправительные работы на срок до двух лет. Уклонение военнообязанного или резервиста от сборов будет стоить ему от 500 до 700 тыс. грн или двух лет исправительных работ.Полиция получит право доставлять призывников юношей в военкомат прямо с улицы.Украинские СМИ отмечают, что при "миротворце" Зеленском условия призыва ужесточаются не только по сравнению с "ястребом" Порошенко, но и с временами СССР. При этом основная причина лоббирования законопроекта – политическая, никакой заботой о народе или безопасности страны тут и не пахнет. Просто Зеленский пытается взять курс на милитаризацию страны в надежде усидеть на шатком президентском кресле.ИНСПЕКЦИЯ СЮЗЕРЕНАНа этой неделе очередной европейский сюзерен решил навестить своих восточно-эуропейских вассалов: 2 марта с официальным двухдневным визитом Украину посетил президент Европейского Совета Шарль Мишель.Начал он свою рабочую поездку с Донбасса, где вместе с Зеленским дал совместную пресс-конференцию на КПВВ "Счастье". Мероприятие очевидно должно было стать значимым медийным событием, но, видимо, что-то пошло не так: представителей СМИ привезли подозрительно мало, а саму пресс-конференцию транслировал всего один телеканал, который был создан Зеленским якобы для жителей Донбасса и Крыма.Возможно, разгадка кроется в позиции еврохозяина. Несмотря на то, что во время брифинга Мишель выразил поддержку территориальной целостности и европейским устремлениям Украины, он сказал далеко не те слова, которые хотел услышать Зеленский. Президент Евросовета указал на необходимость проведения реформы судебной системы и борьбы с коррупцией. Мишель отметил, что за последние семь лет после майдана ЕС предоставил Украине помощь на более чем 16 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это наибольшая помощь Брюсселя государству, которое не входит в ЕС.Скорее всего, Шарль Мишель недвусмысленно, хоть и дипломатично намекал Зе, что за 16 миллиардов евро хотел увидеть нечто большее, чем "ларек в Счастье".ВАКЦИНОКЛОУНАДАВидимо, Зеленского проинформировали о позиции "большого гостя" из ЕС, и для отвлечения внимания президент решился на беспрецедентную пиар-акцию. С утра он якобы вместе с солдатами украинской армии привился индийской вакциной от коронавируса.Примечательно и уже привычно, что об этом преЗЕдент сообщил на своей странице в социальной сети Twitter на английском языке, чтобы хозяевам даже не надо было переводить. Прикрепив к посту "эротическую" фотографию, которая была сделана сразу после укола, Зеленский убил сразу трех зайцев: продемонстрировал слабоумие и отвагу, заглушил слова Шарля и прорекламировал вакцину, которую Порошенко вполне справедливо окрестил "говном".У многих возникли сомнения, что преЗЕденту укололи именно вакцину, а не физраствор или витамины. Прежде всего, возник логичный вопрос: зачем вакцина тому, кто уже по официальной версии переболел? К видео с процедурой тоже много вопросов: пользователи соцсетей обратили внимание на упаковку CoviShield, которая потом превратилась в витаминки, а цвет шапки иглы с голубой изменился на темно-зеленый.Передовая к тому же оказалась глубоким тылом, поскольку действие происходило в Северодонецке, а явные киноляпы в очередной раз напомнили, что Зеленский не президент, а клоун-фокусник. И играть ему стоит в комедиях, а драму и политику оставить тем, у кого хотя бы есть хороший режиссер.07 марта — Луганск