Дезертировавший из-за издевательств боец ВСУ подорвался на растяжке – Народная милиция

Дезертировавший из-за издевательств взводного боец ВСУ погиб при подрыве на установленной сослуживцами растяжке. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 марта, когда рядовой Безворотний попытался самовольно оставить расположение части в районе села Муратово.

"При перемещении между позициями 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады дезертир подорвался на растяжке, установленной боевиками соединения, в результате чего получил ранение, несовместимое с жизнью", - рассказал Осадчий.

Он сообщил, что в ходе разбирательства было установлено, что военнослужащий решил покинуть место несения службы из-за регулярных унижений и оскорблений со стороны командира взвода лейтенанта Овсиенко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

07 марта — Луганск