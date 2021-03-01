Как пропускают людей через КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Пограничники разместили ВИДЕО
Вновь построенные, и ранее закрытые пункты пропуска через линию разграничения КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка» по прежнему заблокированы.
Пропуск осуществляется ежедневно только через КПВВ «Станица Луганская», и два раза в неделю, в понедельник и пятницу — через коридор «Новотроицкое — Еленовка».
Как это происходит показали в видео снятом Госпогранслужбой Украины.
Новости Региона - Сегодня, 15:00 168
Пропуск осуществляется ежедневно только через КПВВ «Станица Луганская», и два раза в неделю, в понедельник и пятницу — через коридор «Новотроицкое — Еленовка».
Как это происходит показали в видео снятом Госпогранслужбой Украины.
Новости Региона - Сегодня, 15:00 168
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