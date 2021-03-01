Как пропускают людей через КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Пограничники разместили ВИДЕО



Пропуск осуществляется ежедневно только через КПВВ «Станица Луганская», и два раза в неделю, в понедельник и пятницу — через коридор «Новотроицкое — Еленовка».

Как это происходит показали в видео снятом Госпогранслужбой Украины.

Новости Региона - Сегодня, 15:00 168 Вновь построенные, и ранее закрытые пункты пропуска через линию разграничения КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка» по прежнему заблокированы.Пропуск осуществляется ежедневно только через КПВВ «Станица Луганская», и два раза в неделю, в понедельник и пятницу — через коридор «Новотроицкое — Еленовка».Как это происходит показали в видео снятом Госпогранслужбой Украины.Новости Региона - Сегодня, 15:00 168

Метки: {keywords}