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В Донецке поделились фотографиями опасных для жизни продуктов, купленных в местных магазинах

robot Сегодня, 15:1523Новости
В Донецке поделились фотографиями опасных для жизни продуктов, купленных в местных магазинах
Жители Донецка обнаружили неожиданную и смертельно опасную «добавку» в сырке для детей.
«Будьте осторожны. Детский сырок Геркулес. Куски металла», — сказано в сообщении.

Фотография была обнародована в Телеграм-канале «Черный список Донецк».
Там же, другой дончанин поделилися фотографией своей находки в свежекупленном хлебе. Обнаружил кусок полиэтилена в хлебном мякише.
Новости Донецка - Сегодня, 14:35 179

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