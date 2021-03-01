В Донецке поделились фотографиями опасных для жизни продуктов, купленных в местных магазинах



«Будьте осторожны. Детский сырок Геркулес. Куски металла», — сказано в сообщении.



Фотография была обнародована в Телеграм-канале «Черный список Донецк».

Там же, другой дончанин поделилися фотографией своей находки в свежекупленном хлебе. Обнаружил кусок полиэтилена в хлебном мякише.

Новости Донецка - Сегодня, 14:35 179 Жители Донецка обнаружили неожиданную и смертельно опасную «добавку» в сырке для детей.«Будьте осторожны. Детский сырок Геркулес. Куски металла», — сказано в сообщении.Фотография была обнародована в Телеграм-канале «Черный список Донецк».Там же, другой дончанин поделилися фотографией своей находки в свежекупленном хлебе. Обнаружил кусок полиэтилена в хлебном мякише. Новости Донецка - Сегодня, 14:35 179

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