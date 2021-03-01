Два военнослужащих ВСУ дезертировали с оружием в районе Троицкого – Народная милиция

Два военнослужащих ВСУ дезертировали с оружием из расположения одной из бригад, действующих в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил". Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"6 марта в одном из подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ двое военнослужащих с личным оружием самовольно покинули позиции в районе населенного пункта Троицкое", - сказал он.

Осадчий рассказал, что командир бригады полковник Геннадий Шаповалов "пока не торопится докладывать о произошедшем" вышестоящему командованию, и пытается разыскать дезертиров своими силами.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

07 марта — Луганск