СБУ задержала волонтеров, снабжавших киевских силовиков наркотиками – Народная милиция

Сотрудники СБУ задержали украинских волонтеров, снабжавших киевских силовиков наркотиками. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"На позициях 2-го батальона 80-й бригады вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Счастье сотрудниками СБУ были задержаны представители волонтерской организации при попытке передачи военнослужащим наркотических веществ", - сказал он.

В ходе предварительного разбирательства было установлено, что наркотики киевские силовики заказывали у волонтеров через закрытую группу в социальной сети "Вконтакте".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

07 марта — Луганск