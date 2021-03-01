Комиссия ВСУ проверит случаи сокрытия небоевых потерь в зоне "ООС" – Народная милиция

Комиссия главного военно-медицинского управления ВСУ проверит случаи сокрытия небоевых потерь киевских силовиков в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с расхождениями в статистике штаба "ООС" и минобороны (Украины) 6 марта временно исполняющий обязанности командующего медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Сергей Халик отдал указания на проведение разбирательства комиссией главного военно-медицинского управления ВСУ по фактам сокрытия небоевых потерь командованием "ООС", - сказал Осадчий.

Он пояснил, что по данным минобороны Украины в январе – феврале 2021 года в зоне карательной операции погибли 11 и получили ранения 37 военнослужащих ВСУ, в то время как по информации штаба "ООС" в этот период погибли 13 и получили ранения 48 киевских силовиков.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

07 марта — Луганск