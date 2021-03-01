Активисты "Мира Луганщине" вручили подарки луганским врачам, работающим в "красных зонах" (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в преддверии Международного женского дня поздравили врачей, работающих в "красных зонах" в столичных многопрофильных больницах №№ 4 и 7. Об этом сообщает корреспондент ЛИЦ.В акции приняли участие активисты проектов "Доброволец" и "Волонтер" ОД, а также депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов."Сегодня, в преддверии Международного женского дня, мы проводим акцию "День любимых женщин". В рамках этой акции мы поздравляем женщин-работников медицинской сферы, которые работают непосредственно в "красной зоне"", - сказала координатор проекта "Волонтер" Антонина МашковаОна рассказала, что участники акции подарили медикам поздравительные открытки и термокружки.Машкова сообщила, что в течение трех дней активисты ОД и депутаты Народного Совета Республики поздравят всех луганских медиков, работающих с больными вирусными пневмониями.Попов подчеркнул, что те работники медицинской сферы, которые сегодня лечат жителей ЛНР от пневмоний, по сути, находятся на такой же передовой, как и военнослужащие Республики."Ваш труд - бесценен. Это труд талантливых, умных, одаренных людей. Вы на самом передке, как мы это часто говорим, ведь "красная зона" – это то место, где спасают наших граждан", - обратился к врачам депутат.Он отметил, что руководство Республики и Народный Совет делают все возможное для того, чтобы поэтапно улучшать обеспечение больниц, а также условия и уровень оплаты труда работников медицинской сферы."С начала пандемии мы оказывали помощь (в покупке продуктов) нашим гражданам, которые не могли выйти из дома. Но такой вклад и помощь, которую оказывали вы, не может оказать никто из нас, поэтому мы пришли поздравить именно вас, сказать вам большое спасибо!" – обратился к женщинам-медикам 7-й больницы помощник координатора проекта "Доброволец" Роман Шаповалов.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 115,6 млн, из них более 2,5 млн скончались. В ЛНР подтверждены 3215 случаев, 281 заразившийся скончался.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.07 марта — Луганск