Цветочный ажиотаж перед 8 марта в Северодонецке. Где какие цены

В преддверии 8 Марта в Северодонецке начинается цветочный ажиотаж. Мужчины охапками скупают тюльпаны и розы, чтобы поздравить своих женщин. Цветочники предлагают их на любой вкус и кошелёк. Журналисты сайта 06452 прошлись по городу, чтобы узнать сколько стоят цветы.Белые, розовые и классические красные. Рынок буквально пестрит разнообразными букетами. Но, продавцы здесь отмечают, что не обязательно дарить женщинам букеты срезанных цветов — отличной альтернативой могут стать цветы в горшках.Так, готовые корзиночки с разнообразными цветами можно приобрести от 50 до 100 гривен.Есть и другой вариант — три тюльпана в горшочке за 80 гривен.Продавцы советуют, для того, чтобы выбрать розу, нужно протереть салфеткой ее стебель. Если остались зеленые следы, значит, роза не первой свежести.«Чтобы букет стоял дольше, перед тем как поставить его в вазу, нужно удалить нижние листочки и шипы, чтобы они не оттягивали влагу, и обрезать стебель наискось. В воду можно бросить таблетку аспирина или добавить две-три капли нашатыря для дезинфекции. Поставить букет лучше в прохладное место», — рассказали в цветочном.Цены на розы здесь от 40 до 100 гривен за цветок. Цена зависит от ее разновидности и длины.Цены на тюльпаны 25 и 35 гривен, и также зависят от разновидности цветка.Здесь говорят, что сделают из цветов настоящие произведения искусства, посоветуют, какой букет подобрать любимой женщине, маме и коллеге по работе.Цена на тюльпаны — 35 гривен.Розы «стартуют» от 50 гривен.Здесь рассказывают, что к 8 марта мужчины преимущественно выбирают скромные букеты по 3-5 цветков. Но есть и те, кто покупает большие охапки. Здесь обещают не только помочь выбрать, но и упаковать цветы «на ваш вкус».Здесь цена на тюльпаны 35 гривен за штуку, на розы также от 35 гривен.Находится напротив Центрального универмага. Выбор цветов здесь большой — от небольших букетов в горшочках до метровых роз, которые покорят сердце вашей любимой женщины. Магазин работает круглосуточно, и это может быть очень кстати для тех мужчин, которые все любят откладывать на потом.Цена на тюльпаны здесь уже привычная — 35 гривен. На розы — от 40 гривен.Здесь купить розы и тюльпаны можно за аналогичную цену.А вот «на руках» возле торгового центра «Астрон» можно поторговаться и купить цветы для ваших женщин немного дешевле — от 25 гривен за тюльпан и 35 за цветок в горшочке.Новости Региона - Сегодня, 15:30 216