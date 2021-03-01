Советник главы МВД Украины: Россия не станет применять боевую авиацию на Донбассе

На Украине вышло интервью советника главы министерства внутренних дел Валерия Поцелуйко, в котором затрагивались вопросы украинской «целостности» и безопасности. Как заявил Поцелуйко, у Киева есть стратегия по «деоккупации» территорий Донбасса, которую в МВД «готовы реализовать».По словам советника Арсена Авакова, «освободить Донбасс» в МВД готовы.Валерий Поцелуйко:Для этого нужно только одно – соответствующее решение высшего руководства страны.По словам советника главы украинского МВД, «уже сделаны важные шаги». Такими шагами г-н Поцелуйко назвал закрытие каналов, которые, как утверждают в Киеве, были подконтрольны Виктору Медведчуку – лидеру политического движения «Оппозиционная платформа – За жизнь». Это политическое движение некоторое время назад вышло на 1-е место в стране по уровню одобрения со стороны граждан Украины.Поцелуйко заявил, что «ответом на закрытие телеканалов может быть обострение на войне». При этом советник Авакова утверждает, что это обострение «может осуществить Россия». По его заявлению, «пока там (на Донбассе) довольно сложно вести боевые действия»:Нужно, чтобы поля подсохли. Мы готовы не только к обострению, но даже к полноценному вторжению, и оно будет для России сокрушительным.Во время интервью у Поцелуйко поинтересовались, готовы ли в Киеве к тому, что «Россия применит на Донбассе свою боевую авиацию».Советник главы МВД:Россия не станет применять боевую авиацию.Далее Поцелуйко пояснил, почему этого не произойдёт:Потому что они всегда говорят: «Их там нет». И у нас есть своя авиация, плюс поддержка от Запада. Поверьте, в случае чего, ответ будет равноценным.В итоге Поцелуйко добавил, что для «возвращения Донбасса» нужно решение президента Зеленского и Верховной рады.