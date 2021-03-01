Британские военные прибыли в Донбасс для проверки эффективности подготовки ВСУ

Делегация ВС Великобритании посетила зону боевых действий в Донбассе и ознакомилась с ситуацией в регионе.facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operationВ пресс-центре штаба так называемой Операции объединенных сил Украины заявили, что иностранная делегация не только ознакомилась с безопасностью на юго-востоке страны, но и проверила эффективность подготовки солдат ВСУ в рамках операции ORBITAL.Британские военные посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске, а также ознакомились с порядком работы на КПВВ "Майорское".В 2015 году власти Великобритании сформировали группу инструкторов в рамках операции ORBITAL, которые с тех пор регулярно посещают Украину и помогают ВСУ развивать свои возможности. При содействии британских военных было подготовлено более 22,5 тысячи военнослужащих ВС Украины.Светлана Акульшина