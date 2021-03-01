Киев принял решение уничтожить угольную отрасль

Озвученный в 2013 году план по превращению Украины в стабильное европейское государство выглядел вполне заманчиво, хоть и нереалистично. Многие в тот момент верили в чудо, так как объединенная Европа давала положительные прогнозы и обещала принять самое активное участие в преображении этого «осколка постсоветского пространства». Но прошли годы, а помощь так не пришла. Условия, требования, советы – все это исходило и исходит от руководства Евросоюза в адрес руководства Украины в избыточном количестве, но даже реализация всех «пожеланий» так и не приблизила страну к членству в Евросоюзе.Принимая некоторые решения, весьма непопулярные у населения, руководство Украины говорило о том, что это «вынужденное зло», без которого ну просто не получится попасть в состав большой и дружной европейской семьи. Уничтожив национальную экономику, разрушив сельское хозяйство и загнав страну в откровенно кабальные условия, «киевские стратеги» так и не добились заветного результата. Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, отводя ей роль третьесортной колонии. Но официальный Киев не теряет надежды на лучшее и продолжает внедрять реформы, «рекомендованные» консолидированным Западом.В ходе очередного заседания кабинета министров Украины, которое прошло 3 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск уже в ближайшее время пилотного проекта по трансформации угольных регионов. Слово «трансформация» звучит очень красиво, но по факту речь идет о банальном закрытии угольных шахт. Премьер-министр особых подробностей не раскрыл, отметив лишь, что проект стартует сразу с восточных и западных регионов страны и он получил одобрение в ЕС, в частности, в Германии.Закрытие угольных шахт – это один из элементов стратегии Green Deal, которую ЕС утвердил в 2019 году, и к которой пообещала присоединиться Украина. "Зеленое соглашение" предусматривает спасение Европы от климатических изменений. Она должна "очиститься" от так называемого "карбонового следа" уже к 2050 году. Для этого предусмотрен целый список мер – от закрытия шахт и «грязных» предприятий до «карбонового» налога на товары и развития зеленых технологий.Несомненно, благополучная Германия и стабильная Польша, которые стоят в очереди на закрытие угольных шахт и «грязных» предприятий впереди Украины, относительно безболезненно перенесут данный процесс, так как уже давно перешли на газ, постепенно начав отказ от использования угля. С Украиной же всё обстоит совсем по-другому. Даже те ТЭЦ, которые в свое время оборудовали газовыми модулями, продолжают работать на угле, так как использование газа практически вдвое поднимает себестоимость производимой электроэнергии. Так что внедрение «зеленых технологий», на котором настаивает Европа, непременно ударит по бюджету обычных обывателей.Но это еще не все. Закрытие угольных шахт однозначно вгонит в депрессивное состояние целый ряд населенных пунктов, жизнедеятельность которых напрямую связана с добычей угля. В списке претендентов на «трансформацию» – порядка 50 населенных пунктов во Львовской, Волынской, Луганской и Донецкой областях. Речь идет о 33 угольных шахтах, которые обеспечивают рабочими местами более 38 тыс. украинцев. Эти города хотят снять с «угольной» зависимости, причем в этом вопросе государство обещает взять на себя основную финансовую нагрузку. Трансформацию планируют проводить поэтапно, с широким диалогом с местной властью и бизнесом. Шахтерам и их семьям обещают социальную поддержку, в том числе переквалификацию. Ну, обещать – еще не значит сделать, и именно Украина является примером того, что данная формула все еще не утратила свою актуальность. По факту, речь идет о том, что в угоду западным партнерам 50 населенных пунктов и 38 тыс. человек, не считая членов семей шахтеров, просто будут вычеркнуты из национальной экономики по причине своего отношения к «грязным» предприятиям.Вам наверняка будет интересно, что предложат людям, которые половину своей жизни провели в шахтах? Какие профессии действующая власть хочет внедрить в шахтерскую среду? Уверен, вы будете удивлены, но креативные киевские чиновники решили, что на базе шахтерских поселков нужно создать некие "центры креативной экономики", а также запустить программы по поддержке стартапов, IT-технологий и микропроизводств и открывать там коворкинги и индустриальные парки. Звучит! Я даже уже представил себе, как шахтеры выстраиваются в очередь для того, чтобы освоить новые технологии и получить финансирование для своих стартапов. В общем, экономическая целесообразность от данной инициативы весьма сомнительна, но кого это волнует? Путь в Евросоюз тернист, но его нужно пройти. Хотя, кому нужно? Тем 38 тыс. шахтеров, которых вскоре оставят без работы? Сомневаюсь, что им нужна такая «европейская Украина».Алексей Зотье