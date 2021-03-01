Первый этап кубка и первенства ЛНР по автоспорту прошел в Луганске (ФОТО)

Первый этап открытого кубка и открытого первенства ЛНР по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье" состоялся в парке культуры и отдыха "Патриот". Об этом ЛИЦ сообщила президент Республиканской автомобильной федерации Юлия Живолуп.Организатором гонок выступила автомобильная федерация, Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР, Центр физического здоровья населения "Спорт для всех" при поддержке мотоклуба "Ночные волки. Донбасс"."У нас состоялся первый этап открытого кубка и открытого первенства ЛНР по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье". Соревнования проходили на двух разных конфигурациях трассы, и принимали участие у нас сегодня 30 человек, в том числе два экипажа из ДНР, остальные все луганчане", - рассказала Живолуп.Победителями кубка в трех зачетных группах стали: "Привод на переднюю ось" – Игорь Голоперов из Донецка; "Привод на заднюю ось" – Олег Попович из Луганска; "Полный привод" – луганчанин Владимир Мостов.В открытом первенстве ЛНР по автомобильному спорту принимали участие дети в возрасте от 10 до 12 лет. Первое место занял луганчанин Кирилл Кабалин.Победители первого этапа кубка и первенства получили грамоты и медали от организаторов. В ходе мероприятия также состоялись показательные выступления луганских дрифтеров и картингистов.Живолуп рассказала, что состязания начинались в сложных погодных условиях, трасса была покрыта льдом, который, впрочем, ближе к середине мероприятия растаял."В очередной раз это (гололед) было испытанием для пилотов, но на это было интересно смотреть, зрителям понравилось", - сказала она.Президент Республиканской автомобильной федерации сообщила, что всего в течение года предполагается проведение четырех этапов кубка и первенства. Второй этап планируется провести в апреле.Автомногоборье является комплексным автомобильным соревнованием, объединяющим различные элементы, такие как автомобильный слалом, фигурное вождение и другие, выполняемые на размеченной трассе.07 марта — Луганск