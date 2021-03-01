Синоптики прогнозируют 8 марта в ЛНР от 7 градусов мороза до 5 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 8 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 7 марта до 21:00 8 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 3-5 градусов, днем – плюс 3-5 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 4-6 градусов мороза и 2-4 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов ниже нуля ночью ночью и от 3 до 5 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 9 марта будет облачно с прояснениями, ночью местами снег; температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса. 10 марта – облачно, без осадков; температура воздуха ночью 8-13 градусов ниже нуля и 1-6 градусов мороза днем.

07 марта — Луганск