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В Луганске 8 марта объявили штормовое предупреждение

bot Сегодня, 21:150Новости
В Луганске 8 марта объявили штормовое предупреждение
Штормовое усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в регионе в течение суток 8 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«В течение суток 8 марта в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:22 203

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