В прессе США: Если мы продолжим игнорировать интересы России, она нас будет постоянно переигрывать

Россию следует воспринимать не такой, какой хотелось бы видеть, а такой, какова она в действительности. Не стоит представлять ее слабой страной, ловко ведущую свои игры.Такое мнение высказал руководитель Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински в своей статье, опубликованной американской газетой The Hill.В прессе США отмечают, что, судя по последним шагам администрации Джо Байдена по отношению к России, там начинают реализовывать какую-то стратегию, общий смысл которой не до конца понятен. Хумински подразумевает под такими шагами расширение пакета военной помощи Украине и усиление антироссийских санкций.Эксперт считает, что для ведения эффективной политики по отношению к России следует четко понимать мотивы ее действий. При этом объяснять их слабостью, упадком и прочими недостатками было бы большой ошибкой. Хумински считает, что тактика российских властей основана на тщательном анализе ситуации, ведь именно так поступает любой нормальный и эффективный руководитель."Если мы продолжим игнорировать интересы России, она нас будет постоянно переигрывать", - утверждает автор.По мнению эксперта, не следует зацикливаться на том, как поступает Москва. Вместо этого следует попытаться понять, по какой причине она действует именно так. А самое главное, не следует недооценивать Россию.В заключение Хумински приводит высказывание, приписываемое сразу нескольким историческим деятелям:"Россия никогда не бывает такой сильной, какой она выглядит. Россия никогда не бывает такой слабой, какой она кажется".источник