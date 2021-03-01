Россиянам назвали самый безопасный способ бесконтактной оплаты покупок

"При регистрации карты в сервисе Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, в банке создается уникальный ID, который однозначно идентифицирует карту, но при этом не содержит ее реквизиты", — уточняет Чернов.

Россияне все чаще пользуются безналичной формой оплаты покупок, причем не только картами, но и смартфонами. Эксперт рассказал о наиболее безопасном способе оплаты.wikipedia.org / Mybloodtypeiscoffee / CC BY 4.0Директор Центра Solar appSreener в "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов считает, что бесконтактная оплата смартфоном безопасна. Об этом сообщила "Российская газета".Такая технология позволяет передать идентификатор в зашифрованном виде платежному терминалу, а оттуда уже в банк. Оплата картой может быть менее безопасной по той причине, что, если она попадет в руки злоумышленника, он сможет бесконтактно оплачивать покупки, даже не имея представления о пароле или PIN-коде настоящего владельца карты. Смартфоны же, как правило, запаролены, что не позволит оплатить ими покупку без предварительной разблокировки устройства.Мария Верескова