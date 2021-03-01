Какая погода будет в Луганске на 8 марта



«С 21:00 7 марта до 21:00 8 марта на территории региона ожидается переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 3-5 градусов, днем — плюс 3-5 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 4-6 градусов мороза и 2-4 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов ниже нуля ночью ночью и от 3 до 5 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 9 марта будет облачно с прояснениями, ночью местами снег; температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 — плюс 3 градуса. 10 марта — облачно, без осадков; температура воздуха ночью 8-13 градусов ниже нуля и 1-6 градусов мороза днем. Погода в Луганске - Сегодня, 21:42 49 Температура воздуха в регионе 8 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.«С 21:00 7 марта до 21:00 8 марта на территории региона ожидается переменная облачность, днем местами слабый мокрый снег, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 3-5 градусов, днем — плюс 3-5 градусов.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается 4-6 градусов мороза и 2-4 градуса выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов ниже нуля ночью ночью и от 3 до 5 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, 9 марта будет облачно с прояснениями, ночью местами снег; температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 — плюс 3 градуса. 10 марта — облачно, без осадков; температура воздуха ночью 8-13 градусов ниже нуля и 1-6 градусов мороза днем. Погода в Луганске - Сегодня, 21:42 49

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