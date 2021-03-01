Организаторы наградили победителей первенства ЛНР по классическому силовому троеборью

Организаторы наградили победителей Открытого первенства ЛНР по классическому силовому троеборью, которое прошло в зале Республиканского физкультурно-спортивного общества (РФСО) "Динамо" в Луганске. Об этом ЛИЦ сообщили в оргкомитете республиканской Федерации пауэрлифтинга Луганщины.

Первое место в командном зачете в категории "девушки" (13-18 лет) заняла команда из Червонопартизанска Свердловского района; второе место – команда Energy из Луганска; третье место – ровеньковская команда "Преображение".

В категории "юноши" первое командное место завоевала команда Ultraviolet из столицы ЛНР; второе – у спортсменов из Червонопартизанска; на третьем - "Локомотив" из поселка Родаково Славяносербского района.

Первое место в командном зачете в категории "юниорки" (19-23 лет) у команды "Шахтер" из Свердловска; второе заняли спортсмены комплексной детско-юношеской спортивной школы из Первомайска; на третьем - столичная Energy.

В категории "юниоры" золото завоевала команда Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ), серебро - команда "Преображение", бронзу – команда "Шахтер".

"Я своим результатом более чем доволен, доволен, естественно, и общекомандным. И это несмотря на то, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией, у нас не было возможности тренироваться в зале университета, а все корректировки тренер нам делал в режиме онлайн-связи. Было непросто, но стремление к победам и волевой дух тренера сделали свое дело – мы не посрамили ни родной вуз, ни нашу Республику, которую, надеюсь, будем теперь представлять в составе сборной ЛНР за ее пределами – в ДНР и в Российской Федерации", - рассказал студент ЛГАУ Данил Зачиняев, занявший первое место в личном зачете в весовой категории до 74 кг.

Он поблагодарил сильных соперников, "которые заставили команду ЛГАУ сражаться за призовое место".

Победители в командных зачетах, а также в возрастных группах и абсолютные чемпионы были награждены медалями и грамотами Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

"Спасибо всем участникам за то, что были с нами, поздравляю с личными и спортивными победами", - сказал президент Федерации пауэрлифтинга Валентин Безкоровайный.

Он отметил, что одной из главных задач проведения первенства было выявление сильнейших спортсменов ЛНР. Следующим этапом станет формирование сборной Республики.

07 марта — Луганск