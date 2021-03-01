Поздравление председателя Правительства ЛНР с Международным женским днем

Дорогие женщины!Примите самые искренние поздравления с 8 Марта – праздником весны, нежности, любви и красоты!Традиция дарить вам слова восхищения и признательности в один из первых весенних дней очень символична. Как весеннее солнце, вы наполняете нашу жизнь светом и теплом, привносите в неё обновление и гармонию.Мы благодарны вам, дорогие наши мамы, жены, бабушки, сестры, дочери, коллеги, за то, что радуете своей красотой и вдохновляете на новые свершения; за то, что поддерживаете нас в трудную минуту и наполняете смыслом всю нашу жизнь; за то, что оберегаете семейный очаг и воспитываете детей, достигаете профессиональных высот и встаёте на защиту Родины. Мы ценим вашу заботу, душевную щедрость, умение понимать и прощать. Ваша чуткость, нежность и доброта делают мир прекрасней, заставляют нас, мужчин, проявлять свои лучшие качества. Спасибо вам за терпение и мудрость, за умение выслушать и поддержать.Пусть в вашей жизни будет как можно меньше тревог и огорчений! Пусть никогда не покидают улыбка и хорошее настроение, исполняются самые заветные мечты! Крепкого вам здоровья, молодости и красоты, материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия!Председатель ПравительстваЛуганской Народной РеспубликиСергей Козлов08 марта — Луганск