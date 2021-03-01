Россияне оценили справедливость зарплаты в различных профессиях

Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой, говорится в результатах опроса компании Ipsos.politexpert.net / Евгений ЗайцевРеспонденты заявили, что считают слишком большой зарплату политиков (79%) и банкиров (61%). Четверть опрошенных россиян назвала полицейских, еще 14% — программистов.Слишком маленькую зарплату, по мнению большинства опрошенных, получают социальные работники (71%). При этом 70% назвали плату за труд медсестер неоправданно низкими, 69% — зарплаты работников яслей и нянь, 62% — учителей.Бухгалтеры получают достаточно (62%). Россияне также назвали оправданной зарплату компьютерных инженеров/программистов (60%) и работников магазинов или ассистентов (57%). Об этом сообщают РБК.Мария Верескова