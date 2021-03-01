КРРТ частично приостановит вещание в Луганске и Ровеньках из-за технических работ

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) частично приостановит вещание в Луганске и Ровеньках в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

В Луганске 9 марта с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание радиостанции "Радио Спутник", в это же время 10 и 11 марта – телеканалов "ТНТ" и "ТВ центр" соответственно.

В Ровеньках 11 марта с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканала "Звезда".

08 марта — Луганск