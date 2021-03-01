Реконструкция водоканала в Попасной начнётся в этом году — ЛОГА





Ранее о том, что Франция намерена инвестировать около 70 миллионов евро в модернизацию Попаснянского районного водоканала на Луганщине, заявлял посол Франции Этьен де Понсен.



«Даже французы не испугались, и реализация проекта по реконструкции Попаснянского водоканала начнется в этом году», — сообщил Гайдай, комментируя сложности восстановительных работ в прифронтовой зоне.



Он отметил, что составляющая безопасности была очень важна для французов, и прежде всего они приехали обследовать место объекта строительства и модернизации со своими специалистами по безопасности.



«Они обследовали каждый участок, который находится непосредственно на линии разграничения. Там у нас проходит до 10% из всей сети. Поэтому для них [французов] это было важно, ведь это безопасность их работников», — сказал глава области.

При этом Сергей Гайдай добавил, что проведение восстановительных работ в прифронтовой зоне, когда обстрелами перебивается электроснабжение или водопровод, не зависит от облгосадминистрации.



«Мы же не можем людей отправлять под пули и обстрелы. Если нам гарантируют, что там будет режим тишины день, три, неделю — сколько нужно, чтобы возобновить это, — то мы все сделаем», — подчеркнул глава ОГА. Новости Региона - Сегодня, 12:09 66 Ситуация на линии соприкосновения замедляет работы по восстановлению инфраструктуры, но не останавливает такие крупные проекты, как модернизация Попаснянского водоканала. Об этом сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе публичного отчета за 2020 год, передают Новости Донбасса.Ранее о том, что Франция намерена инвестировать около 70 миллионов евро в модернизацию Попаснянского районного водоканала на Луганщине, заявлял посол Франции Этьен де Понсен.«Даже французы не испугались, и реализация проекта по реконструкции Попаснянского водоканала начнется в этом году», — сообщил Гайдай, комментируя сложности восстановительных работ в прифронтовой зоне.Он отметил, что составляющая безопасности была очень важна для французов, и прежде всего они приехали обследовать место объекта строительства и модернизации со своими специалистами по безопасности.«Они обследовали каждый участок, который находится непосредственно на линии разграничения. Там у нас проходит до 10% из всей сети. Поэтому для них [французов] это было важно, ведь это безопасность их работников», — сказал глава области.При этом Сергей Гайдай добавил, что проведение восстановительных работ в прифронтовой зоне, когда обстрелами перебивается электроснабжение или водопровод, не зависит от облгосадминистрации.«Мы же не можем людей отправлять под пули и обстрелы. Если нам гарантируют, что там будет режим тишины день, три, неделю — сколько нужно, чтобы возобновить это, — то мы все сделаем», — подчеркнул глава ОГА. Новости Региона - Сегодня, 12:09 66

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