За прошедшие сутки в Луганской области выявлено 10 новых случаев COVID, в Донецкой — 92



Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2 136 человек;

летальных случаев — 106;

выздоровело — 1 734 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 23 227 (в частности методом ПЦР — 15 115, методом ИФА — 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 6 101).

За все время пандемии в Украине

заболело — 1 406 800 человек;

выздоровело — 1 198 254 человека;

летальных случаев — 27 128;

проведено ПЦР-тестирований — 7 141 341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях. Красота и здоровье - Сегодня, 12:01 72 Всего 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. В Луганской области официально подтверждено 10 новых случаев, в Донецкой — 92. Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на МОЗ.Также за минувшие сутки:госпитализированы — 2 136 человек;летальных случаев — 106;выздоровело — 1 734 человека;осуществлено тестирований за сутки — 23 227 (в частности методом ПЦР — 15 115, методом ИФА — 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 6 101).За все время пандемии в Украинезаболело — 1 406 800 человек;выздоровело — 1 198 254 человека;летальных случаев — 27 128;проведено ПЦР-тестирований — 7 141 341.За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях. Красота и здоровье - Сегодня, 12:01 72

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