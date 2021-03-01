За прошедшие сутки в Луганской области выявлено 10 новых случаев COVID, в Донецкой — 92
Всего 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. В Луганской области официально подтверждено 10 новых случаев, в Донецкой — 92. Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на МОЗ.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 2 136 человек;
летальных случаев — 106;
выздоровело — 1 734 человека;
осуществлено тестирований за сутки — 23 227 (в частности методом ПЦР — 15 115, методом ИФА — 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 6 101).
За все время пандемии в Украине
заболело — 1 406 800 человек;
выздоровело — 1 198 254 человека;
летальных случаев — 27 128;
проведено ПЦР-тестирований — 7 141 341.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях. Красота и здоровье - Сегодня, 12:01 72
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 2 136 человек;
летальных случаев — 106;
выздоровело — 1 734 человека;
осуществлено тестирований за сутки — 23 227 (в частности методом ПЦР — 15 115, методом ИФА — 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 6 101).
За все время пандемии в Украине
заболело — 1 406 800 человек;
выздоровело — 1 198 254 человека;
летальных случаев — 27 128;
проведено ПЦР-тестирований — 7 141 341.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях. Красота и здоровье - Сегодня, 12:01 72
Метки: {keywords}