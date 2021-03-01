Маньяк в телевизоре

Вчера наконец выяснилось, сколько получил «скопинский маньяк» от массмедиа: 1 млн 850 тыс. Руб. рублей. Об этом гневно сообщил осведомленный телеграм-канал «Честный детектив» , который ведет Эдуард Петров (на фото).Вот что написал журналист:«Скопинский маньяк» Виктор Мохов вышел из колонии 3 марта 2021 года. Немногие верили в то, что в 70 лет этот зверь прочная на свободе. Но один из федеральных каналов решил сделать на этом «инфобомбу». Заплатил извращенцу 1,5 млн. рублей, провернул чуть ли не спецоперацию и увез изверга из тюрьмы на съёмки в Москву. Плевать, что маньяку появляться в местах массового скопления людей. Журналисты торопились. Садист-насильник вот-вот должен был стать «героем» телеэкрана. К счастью, не стал, благодаря умным людям ток-шоу в эфир не вышло ».Еще 350 тыс. рублей ему добавил другой телеканал.«Коллеги, может, не надо таким платить« гонорар », как Виктор Мохов? Или вы хотите создать реальность, в которой человек, истязавший несовершеннолетних девочек, становится звездой? » - задается вопросом Эдуард Петров.Ситуация довольно странная. Ведь именно Эдуард Петров выпустил джинна из бутылок - снял на видео выход из тюрьмы после многолетней отсидки «скопинского маньяка», о котором к тому времени все давно забыли. Первым вбросил в информационное поле «великое событие» именно «Честный детектив».На самом деле это профессиональная работа - когда-то журналист снял о преступнике фильм, в котором показаны лица потерпевших, тех самых двух девушек, которые маньяк держал в подвале своего дома в Скопине. Дождался выхода из тюрьмы своего «героя» и продолжил тему. Но, конечно, не ожидал, что Мохова пригласят на запись программы, да еще отвалят «мешок денег», как выразился сам «скопинский маньяк».И тут мы подходим к довольно серьезной проблеме: как при свободе слова реагировать на такие события? Ведь тот телеканал, который пригласил в студию извращенца, не нарушил никакого закона. Более того, он собирался отбить потраченные средства, изрядно заработав на рекламе, потому что мы с вами так устроены, что наверняка прилипли к телевизору, когда передача с участием Мохова вышла в эфир.Другими словами, само наше общество с интересом (отвращением, осуждением - кому как нравится) ворошит чужое грязное белье. Средства массовой информации лишь стараются удовлетворить наше с вами любопытство. Скажу так: если бы телеканал был уверен, что мыс вами с пуританским возмущением переключил программу с участием Мохова, то ни за что не стал его приглашать.Получается, в сложившейся ситуации виноваты все - Эдуард Петров, встретившийся у воротмы жестокого человека, будто вернувшийся из долгого полета космонавта, телеканалы, которые захотели заполучить «героя нашего времени» в своих программах, и мы с вами - в своих программах любители сюжетов 18 +. Ведь выбрать от показа программы руководство телеканала заставила не возмущенная общественность.Это, как ни крути, называется цензура. Но если честно, иногда хочется, чтобы в том или ином виде она вернулась и наконец запретила в телеэфирах, на радио и в газетах пошлость и аморальность. Сами они, как показывает практика, избавиться от грязи не в состоянии.Понимаю, звучит плохо. Но что вы все-таки думаете?Павел Шипилин