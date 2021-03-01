Donbass travel: борьба за умы через путешествия

Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса, — заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом, — передает НВ.

Проект пока носит рабочее название «Donbass travel» и призван показать знаковые локации региона жителям временно неподконтрольных территорий.

«Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались «по другую сторону», интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома», — сказала Олеськив.

В дальнейшем для жителей ОРДЛО разработают туристические маршруты на западе Украины. А также, готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей аннексированного Крыма. Новости Региона - Сегодня, 12:45 38