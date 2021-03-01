В Донецкой области планируют закрытие одной из шахт



По его словам, закрытие произойдет естественным образом. Шахтные ресурсы уже исчерпались, и экономика страны переходит постепенно к декарбонизации.

Часть работающих там людей уйдут на другие производства. А часть останется на шахте, чтобы в дальнейшем обслуживать ее: откачивать воду, сопровождать другие процессы. Процесс трансформации угольной промышленности может занять до 40 лет.

Он добавил, что одним из вариантов ухода от угля для Украины может стать добыча и переработка лития. Поскольку Украина богата этим элементом, то существует вариант поставки его в страны Европы, где потребность в нем будет только расти. Экономика - Сегодня, 12:36 63 В связи с программой трансформации угольной отрасли, в этом году в Украине закроют два горно-добывающих предприятия, одно из которых находится в Донецкой области. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Вільне Радіо.По его словам, закрытие произойдет естественным образом. Шахтные ресурсы уже исчерпались, и экономика страны переходит постепенно к декарбонизации.Часть работающих там людей уйдут на другие производства. А часть останется на шахте, чтобы в дальнейшем обслуживать ее: откачивать воду, сопровождать другие процессы. Процесс трансформации угольной промышленности может занять до 40 лет.Он добавил, что одним из вариантов ухода от угля для Украины может стать добыча и переработка лития. Поскольку Украина богата этим элементом, то существует вариант поставки его в страны Европы, где потребность в нем будет только расти. Экономика - Сегодня, 12:36 63

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