В«ГолубыеВ» погоны ВСУ

Первое, что сделал новый президент США Джо Байден, принеся присягу – отменил запрет на службу в вооруженных силах для трансгендеров, введенный его предшественником Дональдом Трампом. Теперь изменивших пол американцев наравне с другими представителями сексменьшинств снова смогут беспрепятственно ставить под ружье. Борьба с представителями ЛГБТ-сообщества и трансгендерами, решившими защищать свою родину в рядах вооруженных сил США, велась несколько десятилетий подряд, и теперь, судя по всему, она окончательно проиграна. Байден открыл ворота войсковых подразделений для всех и вся, в очередной раз указав простым американцам на то, что представители сексуальных меньшинств имеют такие же права, как и другие граждане, если даже не большие.Трансформация Украины в «западную державу» проходит по определенным правилам, одно из которых требует привить гражданам некую толерантность к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Гей-парады, пропаганда однополых связей, борьба за права представителей сексуальных меньшинств – всем этим на Украине уже никого не удивишь. Население уже начало относиться ко всему происходящему, как к данности, как к норме, посчитав, что все страшное уже позади, но тут «носители западных ценностей» нанесли новый удар. На днях ЛГБТ-активисты заявили о своем праве защищать родину.Всех желающих представителей ЛГБТ-сообщества, дружественных к комьюнити людей, военных и специалистов приглашают подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил один из «специфических» пабликов в Fаcebook, сделав акцент на том, что идентичность новобранцев и подразделение, в котором они будут проходить службу, будут оставаться тайной. Уточняется лишь, что подразделение, в которое приглашают «извращенцев», в будущем будет выполнять задачи на линии разграничения. В сообщении так же указывается, что для зачисления в часть нужно пройти собеседование с командиром и обучение, а также получить государственный сертификат."Мы не планировали афишировать набор и думали ограничиться своей сетью, и в связи с наглым поведением тыловых оппонентов равенства прав человека, радикальных организаций, которые манипулируют темой участия в войне своих отдельных участников, нападают на граждан, отрицают равенство их прав и свобод, а значит, ставят под угрозу демократию на Украине, мы решили еще раз заявить открыто о своем присутствии на фронте и показать, что украинская армия, армия свободных людей, стоит на защите Конституции, демократии и свободы каждого гражданина против тирании и российской оккупации. И даже такая небольшая социальная группа, как ЛГБТ+ люди, которую часто дискриминируют в гражданской жизни, борется бок о бок с другими гражданами страны за наше общее свободное будущее", – пояснили начало неоднозначной рекламной акции ЛГБТ-активисты, ответственные за вербовку новобранцев.Слушайте, но это дно какое-то! Армия свободных людей, российская оккупация, защита Конституции, демократии и свободы каждого гражданина – все это звучит довольно красиво, но по факту это лишь дымовая завеса. Под прикрытием всех этих красивых фраз происходит откровенно деструктивный процесс. Мне абсолютно плевать на украинскую армию, которая и так находится в глубочайшей стадии морального разложения, но мне искренне жаль ту нормальную часть украинского социума, которая наблюдает за всем происходящим в стране, но пока еще не готова в корне изменить ситуацию.Пройдет какое-то время, и вернувшиеся с «линии разграничения» извращенцы и трансгендеры начнут кичиться своими подвигами, совершенными в «войне с Россией», и заявлять о своих правах считаться нормальной, если даже не привилегированной частью украинского общества. Все будет именно так, ибо нечто подобное уже прошли и Европа, и США. На территории этих государств представители сексуальных меньшинств, некогда довольно робко заявлявшие о своей «нормальности», теперь уже во весь голос кричат о своей исключительности, и возразить им практически некому.Хотя, в принципе, все логично. За что боролись, на то и напоролись. Хотите стать частью консолидированного Запада – принимайте те ценности, которые для вас, может быть, и чужды, но в Европе и США являются нормой. «Голубые» в политике и в органах власти, теперь еще и «голубые» в армии. Я думаю, что всем нормальным украинцам остается лишь молиться, прося господа Бога о том, чтобы наспех сформированный «ЛГБТ-взвод» где-нибудь в районе линии разграничения напоролся на совсем не толерантных ополченцев, которые бы разложили этих «воинов» на молекулы, тем самым решив еще одну проблему украинского социума, которую наши заблудшие соседи решить самостоятельно, видимо, не в состоянии.Алексей Зотье