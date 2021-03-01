Комбриг ВСУ оставил подчиненных женщин без выходного в честь 8 Марта – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), из соображений гендерного равенства не предоставил 8 Марта выходной день женщинам-военнослужащим. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По имеющимся у нас данным, командир 92-й бригады ВСУ (подполковник Павел) Федосенко принял решение не предоставлять (8 Марта) выходной день женщинам- военнослужащим, мотивируя это тем, что этот праздник посвящен борьбе женщин за право работать наравне с мужчинами, поэтому женщине правильнее будет провести этот день в наряде, тем самым подчеркнув гендерное равенство", – рассказал он.

Осадчий добавил, что "по словам боевиков 92-й бригады, Федосенко испытывает особую ненависть к женщинам-военнослужащим".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 марта — Луганск