Два бойца ВСУ получили травмы в драке на почве национальной розни – Народная милиция

Двое военнослужащих ВСУ получили тяжелые травмы в драке, возникшей при попытке бойцов из восточных областей Украины защитить жителя Попасной от издевательств сослуживцев-националистов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "в рядах ВСУ продолжает расти количество конфликтов на почве национальной розни".

"Очередной инцидент произошел 7 марта в зоне ответственности 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная. Двое боевиков бригады в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, задержали местного жителя населенного пункта Попасная. Боевики всячески издевались над задержанным, заставили его петь гимн Украины и выкрикивать националистические лозунги на украинском языке", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "по словам очевидцев, эта компания уроженцев Львовской области регулярно устраивала подобные выходки после распития спиртных напитков, однако прежде пьяные нацисты ограничивались только словесными оскорблениями и актами вандализма, но с каждым разом, чувствуя свою безнаказанность, вели себя все более жестоко".

"На этот раз поведение западэнцев не осталось безнаказанным, так как поблизости отдыхала компания их сослуживцев – пятерых выходцев из восточных областей Украины. Военнослужащие заступились за потерпевшего, так как были русскоговорящими и не придерживались русофобских взглядов. Конфликт быстро перерос в драку, в результате которой двое боевиков получили тяжкие телесные повреждения", – сообщил он.

Осадчий уточнил, что "подобное поведение боевиков происходит из-за попустительства, а в некоторых случаях даже с одобрения командира 92-й бригады (подполковника Павла) Федосенко, который был неоднократно замечен в пьянстве и жестокости по отношению к подчиненным и местным жителям".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 марта — Луганск