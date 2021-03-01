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Народная милиция ЛНР поздравила женщин с 8 Марта

Sergey Сегодня, 14:450Новости
Народная милиция ЛНР поздравила женщин с 8 Марта
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий от имени оборонного ведомства Республики поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.
"Сегодня хочется от лица управления Народной милиции и от себя лично поздравить наших прекрасных женщин с Международным женским днем! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, выразить свое восхищение и любовь", – сказал он.
08 марта — Луганск

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