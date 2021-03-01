Народная милиция ЛНР поздравила женщин с 8 Марта

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий от имени оборонного ведомства Республики поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

"Сегодня хочется от лица управления Народной милиции и от себя лично поздравить наших прекрасных женщин с Международным женским днем! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, выразить свое восхищение и любовь", – сказал он.

08 марта — Луганск