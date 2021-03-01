Набор в ВСУ представителей ЛГБТ-сообщества вызвал раскол среди бойцов – Народная милиция

Набор в ряды ВСУ представителей ЛГБТ-сообщества стал причиной раскола среди военнослужащих-националистов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В сети появились объявления о наборе в ВСУ представителей ЛГБТ-сообщества и формировании целых подразделений в составе бригад, что в свою очередь вызвало недоумение действующих военнослужащих, а также вызвало раскол среди представителей националистических организаций. В сети появились заявления представителей националистических организаций с угрозами физической расправы над инициаторами данной провокации", – рассказал он.

Осадчий уточнил, что "однако часть националистов выразили свою поддержку данной инициативе, отметив, что это является широким шагом навстречу западной цивилизации, а подобная практика является нормой для армии США и многих стран Европы".

"Также представители националистических организаций отметили, что подобные подразделения уже негласно существуют в составе национальной гвардии Украины", – добавил представитель Народной милиции.

Он отметил, что "украинская армия является отражением процессов, разрушающих украинское государство".

"Современное украинское общество бросает из крайности в крайность, а простой человек оказывается, с одной стороны, под давлением радикальных националистов, чья идеология построена на ненависти, и, с другой стороны, прозападных либералов, которым плевать на традиционные ценности и основы украинского общества", – пояснил Осадчий.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 марта — Луганск