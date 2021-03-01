ДТП в Ровеньках. Есть погибшие
Автомобиль врезался в дерево в посёлке Ясеновский, в результате чего один человек погиб, трое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС «ЛНР».
Инцидент произошел на улице Ленина поселка Ясеновский, входящего в состав Ровеньков.
«Водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением и допустил столкновение с деревом», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погиб мужчина погиб, три человека пострадали. Сотрудники МЧС деблокировали и извлекли тело и пострадавших из деформированного автомобиля. Происшествия - Сегодня, 16:02 48
Инцидент произошел на улице Ленина поселка Ясеновский, входящего в состав Ровеньков.
«Водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением и допустил столкновение с деревом», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погиб мужчина погиб, три человека пострадали. Сотрудники МЧС деблокировали и извлекли тело и пострадавших из деформированного автомобиля. Происшествия - Сегодня, 16:02 48
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