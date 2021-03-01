Какие дороги отремонтируют в Луганской и Донецкой областях в 2021 году (Карта)



В Донецкой области планируют завершить ремонт дорог М-04, М-03 и М-32, а также восстановлены ряд других объектов инфраструктуры, включая несколько мостов, разрушенные в первые годы боевых действий.

«Карпатский регион и восточные границы остаются у нас в приоритете. В прошлом году Лугансквы служба сработала очень хорошо и по объёму выполненных работ делила первое место с Закарпатской. Второе место было за Донецкой областью» — рассказал Кубраков.

Удобный город - Сегодня, 16:16 89 В Луганской области планируют завершить трассу М-26 до границы с РФ в Меловом, участок Старобельск-Новоайдар и все дороги ведущие к КПВВ — заявил глава Укравтодора Александр Курбаков.В Донецкой области планируют завершить ремонт дорог М-04, М-03 и М-32, а также восстановлены ряд других объектов инфраструктуры, включая несколько мостов, разрушенные в первые годы боевых действий.«Карпатский регион и восточные границы остаются у нас в приоритете. В прошлом году Лугансквы служба сработала очень хорошо и по объёму выполненных работ делила первое место с Закарпатской. Второе место было за Донецкой областью» — рассказал Кубраков. Удобный город - Сегодня, 16:16 89

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