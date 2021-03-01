В Краматорске прошла акция против домашнего насилия
Сегодня в Краматорске прошло первое в Донецкой области шествие против домашнего насилия. Всего в акции приняло участия около ста человек. Организаторами шествия выступили несколько общественных организаций, в числе которых Amnesty International. Люди прошлись по центральным улицам города, чтобы призвать власть ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая была подписана ещё в 2011 году, и в целом привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.
Как сообщили в Amnesty International, заключительный этап шествия состоялся на площади Мира, где организаторки выступили и показали инсталляцию домашнего интерьера «с предметами, которые символизируют насилие в семьях».
«В Международный женский день тут, на Донетчине, мы хотим обратить внимание, что проблема домашнего насилия касается всей страны, и семьи востока Украины — не исключение. Женщины здесь всё ещё не чувствуют себя в безопасности, и не получают достаточной защиты от государства» — заявила директорка Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.
Сегодня правоохранители уделяют особенное внимание противодействию насилию в семье и насилию над женщинами. На данный момент в Краматорске и в области сформированы подразделения «Полина», которые оказывают помощь пострадавшим от насилия", — сообщил заместитель начальника сектора превенции Управления Краматорской Полиции Петр Лысенко.
В течении 2020 года в Национальную полицию Донецкой области поступили 10 тысяч сообщений о домашнем насилии. Правоохранители выявили 9622 административных правонарушений и выписали почти полторы тысячи срочных запрещающих приписок, которые запрещают обидчику проживать и коммуницировать с пострадавшей до 10 дней. Кроме того, полицейские завели 361 уголовное производство и вручили подозрение 145 людям. Мнение - Сегодня, 17:41 61
Как сообщили в Amnesty International, заключительный этап шествия состоялся на площади Мира, где организаторки выступили и показали инсталляцию домашнего интерьера «с предметами, которые символизируют насилие в семьях».
«В Международный женский день тут, на Донетчине, мы хотим обратить внимание, что проблема домашнего насилия касается всей страны, и семьи востока Украины — не исключение. Женщины здесь всё ещё не чувствуют себя в безопасности, и не получают достаточной защиты от государства» — заявила директорка Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.
Сегодня правоохранители уделяют особенное внимание противодействию насилию в семье и насилию над женщинами. На данный момент в Краматорске и в области сформированы подразделения «Полина», которые оказывают помощь пострадавшим от насилия", — сообщил заместитель начальника сектора превенции Управления Краматорской Полиции Петр Лысенко.
В течении 2020 года в Национальную полицию Донецкой области поступили 10 тысяч сообщений о домашнем насилии. Правоохранители выявили 9622 административных правонарушений и выписали почти полторы тысячи срочных запрещающих приписок, которые запрещают обидчику проживать и коммуницировать с пострадавшей до 10 дней. Кроме того, полицейские завели 361 уголовное производство и вручили подозрение 145 людям. Мнение - Сегодня, 17:41 61
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