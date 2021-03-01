Актеры "набросились" на Михалкова за оглашение их гонораров

Режиссер и телеведущий Никита Михалков поразился неоднозначной реакцией российских актеров на огласку информации об их высоких гонорарах.politexpert.net / Аврора ЗоринаОчередной эпизод вернувшейся на экраны телепрограммы "Бесогон ТВ", ведущим которой является Михалков, вызвал бурную реакцию не только обычных телезрителей, но и представителей шоу-бизнеса.Актеры остались недовольны тем, что режиссер открыто назвал их гонорары за съемочный день. По словам Михалкова, Антон Лапенко просил за съемочную смену порядка 250 тысяч рублей, Александра Бортич — 200 тысяч рублей, а Павлу Деревянко за день съемок платят 300 тысяч рублей. Режиссер отметил, что некоторые российские артисты после выхода программы адресовали ему гневные письма.По мнению ведущего "Бесогон ТВ", такая конспирация от актеров излишня. Он убежден, что российские артисты должны перестать стесняться своих доходов.Светлана Акульшина