Скандал между Норвегией и Латвией стал настоящим подарком для российских краболовов

Есть в арктическом регионе архипелаг под названием Шпицберген. Он как бы относится к территории самой Норвегии, при этом Российская Федерация имеет законное право проводить на его территории хозяйственные работы.Вот только на близлежащие воды позарились прибалтийские промысловики из Латвии. Они искренне надеялись, что для них все это может закончиться благополучно. Увы, завершилось все крупным международным скандалом. И, что стоит отметить, весьма дорогим скандалом (в финансовом плане).Недавно одна компания из Латвии обратилась к Осло. Она выставила достаточно дерзкие требования – компенсировать 388 миллионов евро. В претензии утверждалось, мол организация понесла такие большие убытки из-за упущенной прибыли.Дело в том, что в территориальных водах Норвегии ранее был задержан латвийское краболовное судно. Кстати, в связи с этим Рига даже обращалась в норвежский верховный суд. Вот только напрасно. Суд «неожиданно» постановил, что Латвийское судно, прежде чем начать ловить крабов, должно было получить соответствующее разрешение. Как думаете, это было сделано?Ну конечно же нет!Вся суть момента заключается в том, что остров Шпицберген – необычный. У него этакий особый правовой статус. Кстати, именно он позволяет нашей стране вести там активную хозяйственную деятельность и даже иметь свой собственный населенный пункт.Данное решение, что вполне очевидно, совершенно не утроило Ригу. В результате Латвия решила его оспорить в Генеральном суде Европейского Союза. Но вот сюрприз. В нем аналогично предшественниками требования Латвии было отклонено.Другими словами, Латвии лаконично и однозначно дали понять, мол о местных снежных крабах вам придётся забыть раз и навсегда. Дуйте отсюда в другие воды, там и ловите.Вот тут-то следует упомянуть российских краболовов. Как раз они в данной ситуации оказались на коне. Так сказать, внезапными красавчиками. Пока Рига и Осло выяснили отношения, Москва в данном регионе осталась без серьезных конкурентов. Эх, вот так улов теперь будет.Необходимо подчеркнуть, что наша страна активно строит новые краболовные судна. Хоть мы пока и не можем соревноваться с нашими норвежскими «коллегами», однако мы постепенно растем и рост этот не остановить.Очевидно, что в самое ближайшее время российские краболовы без особых усилий извлекут огромную выгоду из-за действия норвежцев, которые, в свою очередь, на пушечный выстрел не подпускают иностранных «гостей» к биологическим ресурсам Шпицбергена.А это значит, что во всей акватории архипелага конкурировать за поимку деликатесных снежных крабов будут лишь россияне и норвежцы. Улов – вырастет, отрасль будет расти, а потоки прибыли потекут с новой силой. Прибалтике же придется позабыть о наживе. Так-то!источник